Ammersee

vor 18 Min.

Stefanie Polasek aus Hechendorf lebt in zwei medizinischen Welten

Plus In der Klinik und in der Heilpraxis arbeitet Stefanie Polasek aus Hechendorf. Sie liebt den Trubel auf der Intensivstation und genießt die intensiven Sitzungen mit Patienten. Wo sie bei der Behandlung ansetzt.

Von Dagmar Kübler

Alles zum Wohl ihrer Patienten – so könnte man das berufliche Schaffen von Stefanie Polasek aus Hechendorf am Pilsensee auf den Punkt bringen. Nun ist das bei Menschen in medizinischen Berufen an und für sich nichts Ungewöhnliches – die 56-jährige gebürtige Nordrheinwestfälin mit den auffallend blauen Augen fällt jedoch aufgrund ihrer ungewöhnlichen Kombination aus der Reihe. Sie arbeitet seit über 30 Jahren als Fachkraft für Intensiv- und Anästhesiepflege an diversen Kliniken, davon zehn Jahre am Klinikum Großhadern und aktuell an der Asklepion Lungenfachklinik in Gauting. Seit 2007 praktiziert sie zudem als Heilpraktikerin, arbeitet mit klassischer Homöopathie, ganzheitlicher Ernährungsberatung und bringt durch Massagebehandlungen, Fußreflexzonen- und Teilmassagen, Menschen wieder in ihre Energie.

