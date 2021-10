Streuobst: Adamsapfel und Petersbirne sind in Weilheim-Schongau gefragt

Heimische Obstsorten finden im Landkreis Weilheim-Schongau reißenden Absatz. Eine Bilanz der diesjährigen Streuobstaktion.

Seit 1999 organisieren der Kreisverband für Gartenkultur und Landespflege und die Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege Weilheim-Schongau alle zwei Jahre eine Streuobstaktion. Ziel ist es, die landschaftsprägenden Streuobstbestände in unserer Landschaft und die Sortenvielfalt zu erhalten. Auch heuer fand die Aktion wieder viel Zuspruch, informiert eine Mitteilung.

Bei der Streuobstaktion gilt ein besonderes Augenmerk alten und robusten Sorten, die dem lokalen Klima im eher rauen Klima des Alpenvorlands gewachsen sind. Im Gegensatz zu Plantagenobst, wie man es vom Bodensee und aus Südtirol kennt, können angepasste Hochstamm-Obstbäume bei guter Pflege mit zunehmendem Alter sowohl schmackhaftes und gesundes Obst liefern, Vieh und Mensch Schatten spenden und Lebensraum für alle möglichen Tiere bieten.

Es wird mehr nachgefragt, als die Baumschule liefern kann

Bei der diesjährigen Aktion wurden von 130 Gartenbesitzer:innen, Landwirt:innen, Vereinen und Gemeinden über 900 Bäume bestellt, davon 750 Obst- und Nussbäume sowie je 100 Stieleichen und Sommerlinden. Auch das Angebot an heimischen insekten-, vogel- und wildtierfreundlichen Heckenpflanzen fand großen Anklang: Es wurden rund 2500 Exemplare bestellt. Gerade bei der Murnauer Lokalsorte „Himbsels Rambur“ wie auch bei mehreren seltenen Obstsorten wie Petersbirne, Adamsapfel, Himbeerapfel von Holowaus oder den erstmalig angebotenen Maroni-/Esskastanien- und Maulbeerbäumen war die Nachfrage weitaus höher als die durch die Baumschule produzierbare Menge.

Alte Obstbäume wie diese alte Wirtschaftsbirne bei Huglfing prägen unsere Kulturlandschaft - Besteller:innen der Streuobstaktion tragen dazu bei, dass auch kommende Generationen in diesen Genuss kommen können. Foto: Johann Christian Hannemann

Die vorbestellten Gehölze, Wühlmauskörbe und Pfähle müssen nun am Dienstag, 9. November, von 10 bis 12 Uhr an der Kleinen Hochlandhalle in Weilheim abgeholt werden. Sie werden am Vortag von ehrenamtlichen Helfer:innen der Gartenbauvereine des Landkreises sortiert. Unterstützt werden sie dabei von zwei Jugendlichen und ein Betreuer der Jugend- und Familienhilfen Brücke Oberland.

Die nächste Streuobstaktion ist für 2023 geplant

Wer die Aktion dieses Jahr verpasst hat, kann sich an den Kreisverband wenden und auf eine Interessentenliste eintragen lassen. Die nächste Runde ist für das Jahr 2023 geplant. Bis dahin beraten die Gartenbauvereine und die Kreisfachberatung bei der Sortenwahl und geben Pflegetipps. (ak)

