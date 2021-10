Sturmtief "Ignatz": Der Ammersee zeigt sich von seiner wilden Seite

Das Sturmtief „Ignatz“ bleibt in der Region lediglich ein frischer Wind. Auf dem Ammersee ist einiges los.

Sturmtief „Ignatz“ hat am Donnerstag zahlreiche Surfer an den Ammersee (vor allem nach Stegen) gelockt. Für die Wassersportler war also für einige Herausforderung gesorgt. Erstmals zeigte sich das Wetter in diesem Jahr von seiner herbstlich-dynamischen Seite. Bei maximal Windstärke 5 (so die Messung der Wetterstation Landsberg, das ist frischer Wind), kam einiges in Bewegung: Ständer und Dekoteile fielen vor den Geschäften um, außerdem wurden Teppiche aufgerollt. Und vor allem: Auf den Straßen in der Region liegt eine Menge Laub herum – die Fahrbahnen waren deswegen vor allem am Morgen, als es auch noch etwas regnete, vergleichsweise glatt.

Bei der Feuerwehr in Dießen bleibt alles ruhig

Mehr ist allerdings offenbar nicht passiert. Die Dießener Feuerwehr meldete keine Einsätze, ebenso deren Kollegen in Landsberg, wie Nachfragen bei den Kommandanten Florian König und Markus Obermayer ergaben.

Die Freiwillige Feuerwehr Kaufering musste hingegen bereits zweimal wegen Bäumen, die in die Fahrbahn hineinragten, ausrücken, berichtet Kommandant Markus Rietig. Beide Einsätze spielten sich im Waldgebiet Westerholz zwischen der Marktgemeinde und Scheuring ab. Bis zum Mittag beruhigte sich das Wetter wieder etwas und der Herbst zeigte sich wieder von seiner schönen Seite. (ger/dst)