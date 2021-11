Telefonbetrüger legt Rentner in Weilheim rein

Ein unbekannter Anrufer gibt sich als Microsoft-Mitarbeiter aus. Ein Rentner aus Weilheim fällt auf die Masche herein.

Einem Telefonbetrüger ist am Freitag ein Rentner in Weilheim aufgesessen. Dem Anrufer gelang es, den Rentner zu mehreren Überweisungen im dreistelligen Euro-Bereich zu veranlassen, eine größere Überweisung konnte rechtzeitig gestoppt werden, berichtet die Weilheimer Polizei.

Am Freitag meldete sich ein sogenannter „Microsoft-Mitarbeiter“ am Telefon. Über mehrere Stunden erschlich sich der Mann das Vertrauen des Rentners und erhielt so Fernzugriff für eine angebliche Überprüfung auf den Computer des Weilheimers. Weiterhin forderte der Mann TAN-Nummern für das Online-Banking um „Scheinüberweisungen“ durchführen zu können.

Polizei: Keine persönlichen Daten am Telefon rausgeben

Leider, so die Polizei weiter, gelang es dem unbekannten Täter mehrere kleinere Überweisungen im dreistelligen Bereich durchzuführen. Eine größere Überweisung wurde durch die Bank rechtzeitig angehalten. Die Polizei Weilheim weist in diesem Zusammenhang darauf hin, auf keinen Fall persönliche Daten am Telefon an unbekannte Personen herauszugeben. (ak)

