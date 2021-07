Telemedizin: Kliniken in Weilheim und München vernetzen sich

Plus Das Klinikum rechts der Isar und das Weilheimer Krankenhaus arbeiten künftig eng zusammen. Die Landrätin des Kreises Weilheim-Schongau, Andrea Jochner-Weiß, verfolgt auch noch eine andere Vision.

Mit der sogenannten Telemedizin wollen das Klinikum rechts der Isar in München und das Weilheimer Krankenhaus das Fachwissen einer Universitätsklinik aufs Land bringen. Ziel des Projekts „Brückenschlag“ ist laut Professor Markus Schwaiger, dem ärztlichen Direktor des Universitätsklinikums, „eine Verbindung zwischen diesen Versorgungsgruppen herzustellen“, und das „ohne großen organisatorischen Aufwand“.