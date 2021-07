Traditionsregatta: 24 Stunden nonstop auf dem Ammersee

Plus Seit 1974 gibt es die traditionsreiche Regatta des Segelclubs Landsberg. Nicht immer ist der Wettbewerb für die Teilnehmer pures Vergnügen. Erinnerungen an Flauten, Stürme und Tragödien.

Zum 47. Mal findet am Wochenende die 24-Stunden-Regatta des Segelclub Landsberg auf dem Ammersee statt. Am Samstag um 12 Uhr wird Landrat Thomas Eichinger ( CSU) den Startschuss zu einer der traditionsreichsten und größten Regatten im Süddeutschen Raum geben. Rund 80 Boote mit insgesamt über 300 Besatzungsmitgliedern werden auch diesmal erwartet.