Ammersee

vor 21 Min.

Tutzing steht ganz im Zeichen von Brahms

Plus Vom 10. bis 24. Oktober geben sich namhafte Künstler am Tutzinger Schloss und an anderen Spielstätten die Klinke in die Hand.

Von Nicole Burk

Sie sind weit über die Grenzen des Fünfseenlands bekannt und haben sich mittlerweile zu einem echten Anziehungspunkt für Klassikfreunde entwickelt: Die Tutzinger Brahmstage. Vom 10. bis 24. Oktober stehen fünf Konzerte auf dem Programm. Hauptspielstätte ist traditionell das Tutzinger Schloss, zugleich Sitz der Evangelischen Akademie, mit seinem einmaligen Ambiente und der romantischen Lage am Starnberger See. Veranstalter des alljährlichen Festivals ist der Freundeskreis Tutzinger Brahmstage in Kooperation mit den „KunstRäumen am See“ von Elisabeth Carr.

