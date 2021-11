Ammersee

Unerwarteter Geldregen für die Gemeinde Utting

Uttings Bürgermeister Florian Hoffmann freut sich: Seine Gemeinde bekam eine anonyme Spende in Höhe von 40.000 Euro für den Mehrgenerationenspielplatz. Jetzt kann mit dem Bau begonnen werden.

Von Dagmar Kübler

Wenn die Gemeinde eine Spende in Höhe von 40.000 Euro empfangen darf, ist das eine freudige und bei weitem nicht alltägliche Überraschung – vor allem jetzt während Coronazeiten und damit einhergehenden rückläufigen Einnahmen. Der Gemeinde Utting ist aber genau das widerfahren.

