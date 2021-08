Unfälle: Bei Wielenbach kracht es am Dienstagmorgen mehrfach

Gleich zu mehreren Verkehrsunfällen im Bereich Wielenbach wird die Weilheimer Polizei am Dienstagmorgen gerufen. Einige Personen werden verletzt.

Am Dienstagmorgen ist es ab 6 Uhr gleich zu mehreren Verkehrsunfällen auf der Bundesstraße B2 gekommen. Wie die Polizei in Weilheim mitteilt, ereignete sich der erste Unfall bei Wielenbach auf der Höhe der Einmündung zur Staatsstraße 2056. Ein 34-Jähriger aus Wessobrunn war auf der B2, von Weilheim kommend, in nördlicher Richtung unterwegs. An der Einmündung zur Umgehungsstraße nach Raisting wollte er laut Polizeibericht mit seinem Pkw nach links abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Pkw eines 56-Jährigen aus Tutzing. Die beiden Fahrer blieben beim Zusammenstoß unverletzt. An den Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 30.000 Euro.

Wieder ein Unfall an der gleichen Stelle

Noch während die Polizeibeamten mit der Aufnahme des Unfallhergangs beschäftigt waren, kam es gegen 6.30 Uhr an der Unfallstelle zu einem weiteren Unfall. Eine 51-Jährige aus Oberhausen wollte mit ihrem Pkw von der B2 ebenfalls nach links in die Staatsstraße abbiegen. Auch sie übersah laut Polizei den entgegenkommenden Pkw einer 25-jährigen Frau aus Weilheim. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der Pkw der 25-Jährigen gegen einen im Einmündungsbereich stehenden Sattelzug eines 44-Jährigen aus Dießen geschleudert.

Auch nach diesem Unfall mussten beide Pkw abgeschleppt werden. Die beiden Fahrerinnen sowie der 25-jährige Beifahrer der Oberhausenerin mussten leicht verletzt ins Krankenhaus nach Weilheim gebracht werden. Bei diesem Unfall entstand laut Polizeibericht ein Gesamtschaden in Höhe von 13.500 Euro.

Unbekannte Person verursacht Unfall auf der B2

Gegen 7.45 Uhr kam es dann auf der Staatsstraße 2056 Höhe Abzweigung Hirschbergstraße zu einem dritten Verkehrsunfall. Ein noch unbekannter Pkw-Fahrer fuhr nach Angaben der Weilheimer Polizei auf der Staatsstraße in Richtung Raisting, als er abrupt und ohne abzubremsen in die Hirschbergstraße (Richtung „Grünbach Stubn“) nach links abbog. Ein entgegenkommender 21-Jähriger aus Raisting konnte mit seinem Pkw nur durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern.

Allerdings konnte ein hinter dem Raistinger fahrender 60 Jahre alte Mann, ebenfalls aus Raisting, mit seinem Auto nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf das Fahrzeug des 21-Jährigen auf. Der Unfallverursacher, ein etwa 30 bis 40 Jahre alter Mann mit Bart und einem „pflaumenfarbigen“ Kombi setzte seine Fahrt ohne anzuhalten einfach fort. Die beiden Raistinger blieben unverletzt. Das Fahrzeug des 21-Jährigen musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von 8000 Euro.

Hinweise zum Unfallverursacher erbittet die Polizei Weilheim unter der Telefonnummer 0881/6400. (ak)