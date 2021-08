Ammersee

15:12 Uhr

Unfallflucht: Unbekannter fährt bei Eberfing über Verkehrsinsel

Die Polizei Weilheim sucht nach einem Unfallflüchtigen. Er hat am Mittwochabend bei Eberfing Verkehrsschilder angefahren.

Am Mittwochabend richtet ein Verkehrsteilnehmer nahe Eberfing Schaden an Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel an. Die Polizei sucht Zeugen.

Auf der Kreisstraße zwischen Weilheim und Antdorf beschädigte ein Autofahrer am Mittwochabend an der Einmündung nach Eberfing zwei Verkehrszeichen und eine Verkehrsinsel. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen. Laut Polizei war der Autofahrer auf der Kreisstraße von Obersöchering nach Weilheim in nördlicher Richtung unterwegs und kam bei Eberfing an der Abzweigung nach Weilehim aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Er fuhr auf eine Verkehrsinsel und beschädigte dort zwei Verkehrszeichen. Sie wurden bei dem Aufprall abgerissen und mussten vorübergehend entfernt werden. Der Sachschaden wird mit rund 2000 Euro angegeben. Das Unfallfahrzeug müsste vorne links beschädigt sein Wie die Polizei mitteilt, setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt nach dem Aufprall fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Anhand der Unfallspuren vor Ort müsste die Beschädigung am Fahrzeug des Verursachers im vorderen linken Bereich sein. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Weilheim unter Telefon 0881/6400 zu melden. (ak) Lesen Sie dazu auch Greifenberg Dreiste Unfallflucht in Greifenberg

