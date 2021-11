Ammersee

vor 35 Min.

Utting: Bauausschuss sorgt sich um örtliche Grünflächen

Der geplante Neubau eines Wohnhauses mit Tiefgarage an der Hofstattstraße in Utting wird vom Bauausschuss abgelehnt.

Plus An zwei markanten Plätzen soll in Utting gebaut werden. Das wird von Mitglieder des Bauausschusses kritisch gesehen

Von Dagmar Kübler

Innerörtliche Grünbereiche auch bei künftigen Bebauungen zu erhalten, war dem Bauausschuss des Uttinger Gemeinderates in seiner jüngsten Sitzung wichtig. Diese Einstellung führte dazu, dass zwei Bauvorhaben abgelehnt wurden.

