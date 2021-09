Utting: Wenn der Kindergarten früher schließen muss

Plus Weil im katholischen Kindergarten „Zur Ludwigshöhe“ in Utting Personal fehlt, werden die Öffnungszeiten ab Montag deutlich reduziert. Das stellt Eltern vor massive Probleme.

Der katholische Kindergarten Utting hat offenbar ein massives Personalproblem. Am Wochenende wurden die Eltern schriftlich per E-Mail informiert, dass die täglichen Öffnungszeiten ab Montag, 3. Oktober, um zweieinhalb Stunden reduziert werden müssen. Die Einrichtung ist damit bis auf Weiteres montags bis freitags nur noch von 7 Uhr bis 14.30 Uhr geöffnet.