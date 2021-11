Ammersee

vor 51 Min.

Utting legt sich mit der Deutschen Glasfaser an

Plus Die Gemeinde Utting pocht auf eine zügige Fertigstellung der Versorgung mit schnellem Internet durch die Deutsche Glasfaser. Bei der Bürgerversammlung werden zwei frühere Bürgermeister geehrt.

Von Dagmar Kübler

Die Deutsche Glasfaser hat in Utting ihre Sympathien verspielt: Zwei Jahre ist sie dort bereits mit dem Netzausbau beschäftigt. Anstatt die Arbeiten abzuschließen, hat sie sich nun im Sommer komplett zurückgezogen. Geblieben sind offene Straßen und abgerissene Telefonkabel – was Bürgermeister Florian Hoffmann bei der Bürgerversammlung eindrucksvoll mit Bildern belegte. Während die Bürger vermehrt im Homeoffice arbeiten, schwindet die Hoffnung auf ein schnelles Internet – ein Zustand, den Hoffmann nicht länger hinnehmen will.

