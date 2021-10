Ammersee

27.10.2021

Uttinger Ateliertage: Ein Streifzug zur Kunst am Ammersee

Plus Die Uttinger Ateliertage zeigen, wie sich die Kreativität in den vergangenen Monaten entwickelt hat. Von Skulpturen, Gemälden und ganz neuen Ausdrucksformen.

Von Ulrike Reschke

Goldenes Herbstwetter lud am Wochenende ein zu einem Streifzug durch die Ateliers Uttinger Kunstschaffender. Bei den Uttinger Ateliertagen – heuer an drei Tagen statt über zwei Wochenenden – öffneten sie die Türen ihrer Ateliers in Utting, Holzhausen und Entraching und damit teilweise auch die ihrer Häuser und Wohnungen. Die Arbeiten gewährten einen Einblick in die letzten zwei, manchmal mehr Jahre. Als erste Anlaufstelle und Orientierungspunkt empfahl sich die Gemeinschaftsausstellung.

