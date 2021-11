Ammersee

Uttinger Vereine sammeln Geld für eine neue Christuskirche

Die evangelische Christuskirche in der Laibnerstraße in Utting ist im August niedergebrannt. Uttinger Vereine und Institutionen sammeln Geld für eine neue Kirche.

Plus Nach dem Brand der evangelischen Christuskirche in Utting ist die Solidarität in der Gemeinde groß. Mit verschiedenen Aktionen soll der Aufbau finanziell unterstützt werden.

Von Frauke Vangierdegom

Im August verlor die evangelische Kirchengemeinde Utting ihr Zuhause – bei einem Brand wurde das hölzerne, fast 100 Jahre alte Gotteshaus vollständig zerstört. Auch das Gemeindezentrum in unmittelbarer Nachbarschaft war stark in Mitleidenschaft gezogen worden (der Ammersee Kurier berichtete mehrfach). Schnell war klar, dass das 1927 eingeweihte Gotteshaus – eine der wenigen „Holzknüppelkirchen“ in Deutschland – nach der alten Architektur wieder aufgebaut werden soll.

