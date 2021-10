Uttinger warten seit einem Jahr auf ihren Internetanschluss

Plus Seit über einem Jahr warten Friedrich Neuhöffer und Jürgen Siegener aus Utting auf ihren Internetanschluss. Was ihr Anbieter, die Deutsche Glasfaser, zu der langen Durststrecke sagt.

Friedrich Neuhöffer und Jürgen Siegener leben seit 1. August 2020 in Utting – das alleine ist sicher keine Berichterstattung in unserer Zeitung wert. Ganz anders verhält es sich aber, wenn man weiß, dass die beiden seitdem ohne Internet auskommen müssen.