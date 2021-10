Verkehr: Die Hofmark in Dießen ist zwei Tage gesperrt

In der Hofmark in Dießen finden Wasserleitungsarbeiten statt. Der Verkehr wird zwei Tage lang umgeleitet.

Aufgrund von Arbeiten an der Wasserleitung in der Dießener Hofmark wird die Straße am Donnerstag und Freitag, 4. und 5. November, gesperrt. Da wegen der geringen verbleibenden Fahrbahnbreite ein halbseitiges Arbeiten nicht möglich ist, wird eine Vollsperrung ab dem Anwesen Hofmark 28, Höhe Klosterhof beziehungsweise Frontorstraße, errichtet, teilt der Markt Dießen mit.

Der von außerorts kommende Verkehr wird großräumig über Utting und Entraching umgeleitet. Für Anwohner ist die Straße bis zum unmittelbaren Baustellenbereich auf Höhe Hofmark 13 befahrbar. Die Pläne der Umleitungsstrecke sind auf der Homepage der Marktgemeinde Dießen einsehbar. (ak)

