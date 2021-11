Verkehrsbehinderung in St. Georgen: Grünhütlstraße zwei Tage gesperrt

Umweg für Autofahrer auf dem Weg nach St. Georgen. Der Grund sind Bauarbeiten in der Grünhütlstraße.

Wegen dringend notwendiger Wasserleitungsarbeiten wird die Grünhütlstraße, Ecke St.-Georg- Straße von Montag, 22. , bis Dienstag, 23. November, gesperrt. Die Vollsperrung sei notwendig, da ein halbseitiges Arbeiten mit Ampelschaltung wegen der verbleibenden Restfahrbahnbreite nicht möglich ist, heißt es aus dem Dießener Rathaus.

Der gesamte Verkehr wird über die Rotter Straße, Prälatenstraße und die St.-Georg-Straße umgeleitet. Für Anwohner ist die Straße bis zum unmittelbaren Baustellenbereich auf Höhe Grünhütlstraße 2 befahrbar.

Bushaltestellen werden nicht angefahren

Die Bushaltestellen in der Grünhütlstraße werden an diesen zwei Tagen nicht durch die Busunternehmen angefahren. Die Fahrgäste des Ortsbusses können an der Haltestelle Waffenschmiedweg und Gattinger Keller zusteigen. Rettungsdienste und Entsorgungsfirmen werden von der Marktgemeinde Dießen über die Verkehrsbehinderung informiert.

Um weitere Beachtung wird hinsichtlich der Wasserversorgung gebeten. Im Rahmen der Leitungsarbeiten muss zusätzlich das Wasser im Bereich ab der St.-Georg-Straße 25 bis St.-Georg-Straße 19 sowie im Leutzenseeweg 2 und entlang der Grünhütlstraße bis Haunummer 10a beziehungsweise 7 abgesperrt werden. Das soll am Montag, 22. November in der Zeit zwischen etwa 12 Uhr und 15.30 Uhr geschehen. (ak)

