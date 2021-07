Ammersee

vor 37 Min.

Verspäteter Abschied: Festakt für Raistinger Gemeinderäte

Plus 14 Monate nach ihrem Ausscheiden werden sieben ehemalige Gemeinderäte aus Raisting bei einem Festakt verabschiedet. Wie sich Raisting während ihrer Amtsperiode entwickelt.

Von Alfred Schubert

Die Gemeinderäte sollten in einem angemessenen Rahmen verabschiedet werden. Nicht nach der Sitzung, wenn viele schon in Eile seien, nicht vor der Sitzung, wenn manche schon in Gedanken bei der Tagesordnung seien. Deshalb hat sich der neue Gemeinderat laut Bürgermeister Martin Höck dazu entschieden, die Verabschiedung zu verschieben, bis die Hygieneregeln eine Versammlung wieder zulassen. Dies war nun möglich, 14 Monate nach dem Ausscheiden der sieben Mitglieder aus dem Rat, wenn auch nur in einem kleinen Rahmen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen