Videoinstallation: In Schondorf wird mit Identitäten gespielt

Am Schondorfer Bahnhof gibt es am Freitag und Samstag etwas Besonderes zu sehen: Vom eigenen und fremden Blick auf uns.

An der Fassade des Bahnhofs in Schondorf am Freitag- und Samstagabend jeweils ab 20 Uhr die Videoinstallation "IchIchIch MeMeMe" zu sehen. Ausgangspunkt für dieses Projekt war das "Dorfportrait" des Fotografen Yorck Dertinger. Dabei setzte er aus den Aufnahmen von 99 ganz normalen Menschen ein Porträt des Ortes Schondorf zusammen.

Für "IchIchIch MeMeMe" projiziert die Dießener Videokünstlerin Vanessa Hafenbrädl Bilder aus dieser Serie auf das Gesicht der Schauspielerin Lisa Stiegler (aktuell auf der Bühne des Münchner Residenztheaters in der Inszenierung Dekalog von Calixto Bieito).

Die Videoinstallation ist ein Spiel mit Identitäten, dem eigenen und dem fremden Blick auf uns. Es geht darum, wie wir einander als Spiegel brauchen, um uns selbst zu vergewissern, heißt es dazu in einer Mitteilung. „Ich ist ein anderer“, heißt ein berühmter Ausspruch von Rimbaud. Dieses Ich löst sich in der Videoarbeit buchstäblich auf. Scheinbar sichere Kategorien wie Alter, Geschlecht oder Herkunft werden vage und fließend.

Die Aktion ist ein Projekt des Happening der bildenden Kunst von "Kunst hält Wache" im Kultursommer Landsberg. (ak)

