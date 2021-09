Vorderfischen: Motorradfahrer wird bei Unfall verletzt

Bei einem Auffahrunfall in der Dießener Straße in Vorderfischen wird ein Motorradfahrer verletzt.

Gegen 18:40 Uhr kam es am Donnerstag zu einem Auffahrunfall in der Dießener Straße in Vorderfischen. Ein 43-Jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Ebersberg, der in Richtung Dießen unterwegs war, musste nach Angaben der Polizei mit seinem Kraftrad verkehrsbedingt anhalten.

Das Motorrad muss abgeschleppt werden

Der nachfolgende Traktor, der von einem 19-Jährigen aus Pähl gesteuert wurde, erkannte dies zu spät und fuhr auf das Motorrad auf. Der 43-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und sein Motorrad musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand an beiden Fahrzeugen laut Polizeibericht ein Schaden in Höhe von rund 4000 Euro.

