Ammersee

vor 37 Min.

Wann war der Maler Ludwig Bock in Holzhausen?

Plus Vor 50 Jahren verstarb Ludwig Bock, der wohl auch in Holzhausen malte. Die JES-Kulturstiftung in Holzhausen ist auf der Suche nach Informationen über den Künstler.

Am 14. August 2021 jährt sich der Todestag des Malers Ludwig Bock zum 50. Mal. Die Titel einer Reihe von Landschaften, die in den letzten Jahren im Kunsthandel auftauchten, verweisen auf den Ammersee und auf Holzhausen. Grund genug für die JES-Kulturstiftung, Holzhausen am Ammersee, an den Künstler zu erinnern und sich auf Spurensuche zu begeben.

