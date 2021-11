Ammersee

vor 32 Min.

Was passiert mit der Rasso-Mühle in Dießen?

Mit dem Erlass einer Vorkaufssatzung für das Gelände der Rasso-Mühle in der Herrenstraße befasst sich der Bauausschuss des Dießener Gemeinderats am Montag.

Plus Im Sommer ist der Besitzer des großen Mühlenanwesens in der Dießener Herrenstraße gestorben. Jetzt will die Marktgemeinde aktiv werden.

Von Gerald Modlinger

Was wird aus der Rasso-Mühle in der Herrenstraße in Dießen? Diese Frage schwingt mit, wenn am Montag, 15. November, ab 19.30 Uhr der Bau- und Umweltausschuss des Dießener Gemeinderats tagt. Akut wurde diese Frage, nachdem im Juni der Besitzer des Anwesens in der Dießener Ortsmitte, Hans Trieb, überraschend gestorben war.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen