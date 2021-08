Was tun gegen den Wildwuchs auf dem Friedhof in Dießen?

Plus Viele Gräber auf dem Friedhof St. Johann in Dießen erobert die Natur zurück. Das missfällt denen, die ihre Grabstätten regelmäßig betreuen. Seit einigen Tagen ist der Bauhof verstärkt gegen Gras und Unkraut im Einsatz.

Wird der Dießener Friedhof St. Johann zur Wildnis? Zuletzt häuften sich die Beschwerden von Grabbesitzerinnen und Grabbesitzern, die regelmäßig auf dem Gottesacker zu Gange sind: Wucherndes Unkraut auf den Wegen und aufgelassenen Gräbern sowie ungepflegte Grabstätten, auf denen schon richtige Bäume stünden, sind dabei die am meisten geäußerten Kritikpunkte. Den Problemen rückt seit ein paar Tagen jedoch inzwischen der Bauhof zu Leibe.