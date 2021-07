Ammersee

18:16 Uhr

Wechsel an der Spitze der Bücherei in Dießen

In der Albert Teuto Bücherei gibt es einen Wechsel. Claudia Riske (Zweite von links) gibt die Leitung an Johannes Schindlbeck (hinten) ab. Sandra Perzul (von links), Karin Mauderer, Barbara Mann und Pfarrer Josef Kirchensteiner sind bei der Amtsübergabe dabei.

Plus Claudia Riske gehört dem Team der Albert Teuto Bücherei in Dießen seit über 15 Jahren an. Jetzt wird sie ausgezeichnet und verabschiedet. Es gibt einen Nachfolger.

Von Ramona Lotter

Nach vier Jahren gibt Claudia Riske die Leitung der Dießener Albert Teuto Bücherei ab. In einer kleinen Feierstunde wurde die dieser Tage in der Bücherei verabschiedet. Doch sie bleibt der Einrichtung nach 15 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit noch eine Zeit erhalten. Wer die Nachfolge antritt und was sich durch den Wechsel ändert.

