Weilheim-Schongau: Physikerin gibt online Umwelttipps

Plus Bekleidung kompostieren und Waschmaschinen ausschlachten. Die Physikerin Dr. Hermine Hitzler empfiehlt im Online-Vortrag der ÖDP eine umweltschonende Kreislaufwirtschaft.

„Es ist genug für jedermanns Bedürfnisse da, aber nicht für jedermanns Gier.“ Mit diesem Zitat von Mahatma Gandhi beschreibt Dr. Hermine Hitzler die künftige Verfügbarkeit von Ressourcen auf der Erde. Die Physikerin und Energieeffizienz- und Nachhaltigkeitsberaterin sprach vor 22 Teilnehmerinnen und Teilnehmern einer Videokonferenz, zu der unter anderem der ÖDP-Kreisverband Weilheim-Schongau eingeladen hatte.