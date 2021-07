Ammersee

13:04 Uhr

Weilheimer Abiturienten in Turnschuhen in die Zukunft entlassen

Plus In Weilheim gibt es die Abiturzeugnisse mit Maske und in Turnschuhen. 144 Absolventen werden verabschiedet. Darunter ist ein Raistinger mit einem Schnitt von 1,3.

Von Gertraud Geyer

Auch wenn in diesem Jahr die Absolventenverabschiedung völlig anders ablief als in den Jahren zuvor, so stand am Beginn der Feier traditionsgemäß die ökumenische Andacht, die mit einem Text aus dem Buch Genesis das Motto des Tages ansprach: „Geh fort aus deinem Land…“. Gott schickte damit Abraham auf den Weg in eine noch unbekannte Zukunft. An einer ähnlich entscheidenden Stelle in ihrem Leben stehen die 144 Abiturientinnen und Abiturienten des Gymnasiums Weilheim nun, da sie ihre Abschlusszeugnisse in Händen halten und zu ihrem Weg in die Zukunft aufbrechen können.

