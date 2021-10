Weinbau am Ammersee: Die erste große Ernte ist eingebracht

Nach zwei schwierigen Jahren lesen Corinne und Uli Ernst in Utting eine große Menge Trauben. Wie es jetzt weitergeht und wann der Wein getrunken werden kann.

Eine laue Nacht am Ammersee, leichter Südwind und in der Hand ein Glas mit Biowein aus der Region – das ist der Traum von Uli und Corinne Ernst aus Utting, der sich bald erfüllen könnte.

Denn in diesen Tagen konnten die Ernsts auf ihren zwei insgesamt 0,8 Hektar großen Weinbergen zwischen Utting und Schondorf mit 17 Helferinnen und Helfern erstmals eine reiche Ernte einfahren: 4000 Kilogramm Trauben zeigte die Waage an, und Uli Ernst brachte die Fracht noch am Abend nach Rheinhessen zum Weingut Fischborn, das den Wein für die Uttinger ausbaut. Im April 2022 wird der Wein in Flaschen abgefüllt zurückkommen.

Die Idee, Reben am Ammersee zu pflanzen, wurde in Äthiopien geboren

Der Weg vom Anbau der Reben im Jahr 2018 bis zur Ernte im Herbst 2021 war nicht leicht. Eigentlich ist Weinanbau den angestammten Anbaugebieten exklusiv vorbehalten. Jedoch änderte die Europäische Union vor einigen Jahren die Bestimmungen und so konnte die Familie Ernst den Weinanbau am Ammersee starten. Geboren wurde das Projekt übrigens in Äthiopien. Der vielseitige Uli Ernst führt nicht nur die Landwirtschaft am See, die seit Generationen in Familienhand ist, er ist auch als Trainer für Führungskräfte international unterwegs. Der Winzer Martin Fischborn war vor einigen Jahren Teilnehmer einer solchen entwicklungspolitischen Studienreise in Äthiopien. So kamen Ernst und Fischborn ins Gespräch über den Weinbau und der Uttinger erzählte von seinem Traum, selbst Wein am Ammersee anzubauen. Schließlich hatten das ja schon die Römer vor 2000 Jahren getan – am Berg der römischen Villa Rustica zwischen Utting in Schondorf, auch Klopferberg genannt, so Ernst.

2018 war es so weit: Die Rebstöcke wurden gepflanzt. „Fast die ganze Familie Fischborn kam mit einem Tieflader nach Utting, darauf waren zwei Traktoren und weitere Geräte zum Pflanzen der Reben“, erzählt Uli Ernst. Die Entscheidung war auf die Sauvignac-Traube gefallen, eine Kreuzung aus Sauvignon Blanc, Riesling und einem weiteren Resistenzpartner. Summa summarum handelt es sich um eine ziemlich pilzresistente Weinsorte – eine gute Entscheidung, wenn man an das öfters mal feuchte Wetter in unserer Region denkt. Uli Ernst ist Biobauer und verwendet daher keine systemischen Pflanzenschutzmittel. Einige Male wurde im Weinberg mit in Wasser aufgelöstem Backpulver gespritzt, zweimal mit Schwefel, um die Pflanzen vor Schädlingen und Pilzbefall zu schützen.

Zuerst kam der Hagel, dann kamen die Stare

Gleich im Jahr nach der Pflanzung der Reben machte der Hagel an Pfingsten 2019 vieles zunichte. 2020, nach vielen Mühen inklusive Unkrautjäten, bürokratischen Hürden und starkem Schwund durch Stare – „die haben wir mit unseren Trauben für ihren Flug Richtung Mittelmeer noch so richtig fit gemacht“ – kamen bei der Lese nur 100 Kilogramm Trauben heraus.

Nachdem im vergangenen Jahr vor allem die Stare auf den Weinbergen zwischen Utting und Schondorf geerntet haben, wurden heuer die Reben mit Netzen geschützt. Foto: Thorsten Jordan

Daraus wurde gelernt: „Dieses Jahr haben wir in den Wochen vor der Lese Netze aufgespannt, sodass die Stare sich nicht so einfach wie im vergangenen Jahr bedienen konnten“, berichtet Uli Ernst. Nach dem ersten leichten Frost im Oktober wartete man nur noch auf einen schönen Sonnentag zur Weinlese. Der war nun in der vergangenen Woche. „Länger wollten wir nicht warten, denn wir planen ja keine Auslese oder Beerenauslese, sondern einen fruchtig-aromatischen Sommerwein.“

Was 90 Grad Oechsle für den Ammersee-Wein erwarten lassen

Mit der Ernte von 4000 Kilogramm Trauben ist man äußerst zufrieden und hofft auf eine Ausbeute von etwa 3000 Liter Wein. Langfristig streben Corinne und Uli Ernst 5000 Liter an. 90 Grad Oechsle lassen ein Produkt von recht guter Qualität erwarten. „Grad Oechsle“ steht für das Mostgewicht des unvergorenen Traubenmostes. Es ist das Maß für die gelösten Stoffe im Most, vor allem den Zucker, und damit ein Qualitätskriterium. Nach der Tabelle zur Ermittlung des natürlichen Alkoholgehalts in Volumenprozent entsprechen 90 Grad Oechsle einem Alkoholgehalt von 12,2 Prozent.

„Es wird sicher einen Tag der offenen Tür geben und wir planen auch Verkostungen“, so Uli Ernst, der seinen Wein auch in der Gastronomie am Ammersee gut aufgehoben sieht. Einige Interessenten gebe es schon, zum Beispiel Veronika und Konrad Wolfmiller vom Finninger Staudenwirt.