Ammersee

vor 20 Min.

Welche Geschichten Wegkreuze und Bildstöcke in Dießen erzählen

Plus Der Verein Kulturlandschaft Ammersee-Lech bringt ein neues Heft heraus. Darin erzählt Herwig Stuckenberger von mehr als 100 religiösen Kleindenkmälern in Dießen und Umgebung.

Von Gerald Modlinger

Vor ein paar Tagen ist das fünfte Heft des Vereins „Kulturlandschaft Ammersee-Lech“ erschienen. Und dieses Mal ist eher ein Buch geworden, denn auf fast 150 Seiten im Format A4 beschäftigt es sich mit Wegkreuzen, Marterln und Bildstöcken in der Marktgemeinde Dießen. Und derer gibt es viele: Über 100 hat Verfasser Herwig Stuckenberger zwischen St. Martin in Hädern und Rieden und von der Fischerei in Dießen bis hinauf nach Obermühlhausen in der Dokumentation beschrieben.

