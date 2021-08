Ammersee

vor 47 Min.

Wellness für Tiere auf dem Dießener Seekuhhof

Plus Das Wohl seiner Tiere ist Max Knoller aus Dießen ein großes Anliegen. Deshalb kümmert sich der Biobauer gerade mit Hingabe um die sieben Kälbchen. Was er mit dem Nachwuchs vorhat.

Von Uschi Nagl

Auf dem Seekuhhof an der Vogelherdstraße ist die Kinderstube voll: Sieben Kälbchen sind in den letzten Tagen auf dem Naturlandhof zur Welt gekommen, darunter ein Zwillingspärchen und ein weibliches Jersey-Kälbchen. Das freut Jungbauer Max Knoller ganz besonders. Er möchte die Jersey-Rinder – eine kleine Milchviehrasse mit besonders fetthaltiger Milch – in seine Zucht einkreuzen, die derzeit noch überwiegend aus Simmentaler Fleckvieh besteht. Nun gelte es, die besten Voraussetzungen für den Nachwuchs zu schaffen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen