Wer hat Ideen für das Lagerhaus um Uttinger Bahnhof?

Die frühere Güterhalle am Bahnhof in Utting wird zum Refugium. Dort sollen vor allem junge Leute einen Platz für ihre Aktivitäten bekommen.

Was soll im Refugium stattfinden? Um Antworten auf diese Frage zu erhalten, wird in dem ehemaligen Lagerhaus am Uttinger Bahnhof am Samstag, 6. November, um 18 Uhr eine Ausstellung eröffnet. Bis zum 21. November besteht dann täglich von 15 bis 18 Uhr die Möglichkeit, sich ein Bild über die Planung zu machen und seine eigenen Ideen zu hinterlassen.

Ausgestellt werden Modelle und Bilder des Projekts mit der Möglichkeit in einem Briefkasten oder öffentlich an bereitgestellten Aufhängungen seine Wünsche einzubringen. Des Weiteren können online auf Facebook unter „Refugium“ oder auf Instagram unter „refugium_utting“ in den Kommentarleisten Visionen für die frühere Güterhalle gepostet werden.

Miene Gruber kümmert sich um die Bürgerbeteiligung

Zur Eröffnung am Samstag, 6. November gegen 19 Uhr wird Bürgermeister Florian Hoffmann sprechen. Am Samstag, 20. November, gibt es ab 18 Uhr eine Dernierenparty mit Cpt Yossarian (Manuel da Coll, Schlagzeuger bei La Brass Banda) und seinem Dubmobil, wo er Remixes von der durch die Kapelle so&so erstellten Bob Marley-Covers zum Besten gibt.

Schon vor der Eröffnung der Ausstellung werde in den sozialen Medien in Beiträgen der dringende Bedarf nach einem Jugendzentrum sichtbar, heißt es in einer Mitteilung von Martin „Miene“ Gruber. Er hat vom Architekturbüro von MeierMohr die Aufgabe erhalten diese Bürgerbeteiligung anzuregen und zu bündeln.

Vor allem junge Leute sind nach ihren Ideen gefragt

Die Gemeinde sei sich dieser Aufgabe bewusst und könne das nicht eingehaltene Versprechen des früheren Bürgermeisters Josef Lutzenberger, wonach das alte Jugendzentrum im früheren Dyckerhoff-Gelände erst dann abgerissen wird, wenn ein neues gebaut ist, mit dem Refugium wieder gut machen. Weiter schreibt Gruber: „Wir alle wissen, dass es an der Zeit ist, den jungen Menschen, die oft von den öffentlichen Plätzen verdrängt oder als störend empfunden werden, einen Ort zu bieten, der auf ihre Wünsche eingeht. Dafür suchen wir den Kontakt vor allem zu jungen Menschen.“

Doch auch Erwachsene, die ein Fest, ein Konzert oder eine Ausstellung planen, sollen sich in der neuen Mitte Uttings zu Hause fühlen. Je mehr Ideen eingebracht werden, um so besser und genauer werde das Konzept, so Gruber. (ak)