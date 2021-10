Wer hat einen Christbaum für Dießen?

Bald ist wieder Advent und Weihnachten: Der Markt Dießen ist noch auf der Suche nach zwei Christbäumen.

Alljährlich zur Advents- und Weihnachtszeit schmückt und dekoriert der gemeindliche Bauhof in Dießen einige Straßen und Plätze im Gemeindebereich mit beleuchteten Christbäumen. Damit es diesen festlichen Schmuck auch heuer wieder gibt, ruft die Marktgemeinde Dießen jetzt zu Christbaumspenden auf.

Drei gemeindliche Weihnachtsbäume gibt es jedes Jahr: Sie stehen am Vorplatz bei der Feuerwehr in St. Georgen, auf dem Platz gegenüber vom Dießener Rathaus und beim Kriegerdenkmal in Riederau. Bislang wurden die Nadelbäume, Tannen oder Fichten, von Privatleuten gespendet. Daher ergeht auch in diesem Jahr wieder der Aufruf zur Christbaumspende. Gut geeignet sind Bäume, die zum Beispiel im privaten Garten über Jahre hinweg schön gewachsen und nun vielleicht auch zu groß für den weiteren Verbleib geworden sind, heißt es in einer Mitteilung der Marktgemeinde. Infrage kämen acht bis zehn Meter hohe Bäume.

Der Bauhof kümmert sich bei den Christbaum-Spendern um alles

Für den Spender entstehen keinerlei Aufwand und keine Kosten, denn der Baum wird von Bauhofmitarbeitern entnommen und abtransportiert. An seinem Bestimmungsort aufgestellt und festlich geschmückt, erstrahlt er noch einmal in hellem Glanz und verbreitet so schöne, weihnachtliche Stimmung in der Adventszeit.

Aktuell gesucht werden noch zwei Bäume. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können gerne unter der Telefonnummer 08807/91868 Kontakt mit der Gemeinde aufnehmen. (ak)

