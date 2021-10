Wer randaliert an der Uttinger Grundschule?

Plus Rund um die Uttinger Grundschule sorgen Jugendliche für Verärgerung. Sie hinterlassen Müll und zerstören mutwillig Gegenstände. Jetzt soll das Gelände videoüberwacht werden.

Müll, Glasscherben und mutwillige Zerstörungen – mit diesen Problemen hat es die Gemeinde Utting rund um die Uttinger Grundschule seit Monaten zu tun. Eine Überwachung des Geländes per Videokamera soll künftig Abhilfe schaffen, das beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mit nur einer Stimme Mehrheit.