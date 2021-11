Ammersee

vor 5 Min.

Wie das Test-Chaos in Dießen für leere Kassen sorgt

Doris Apell-Kölmel betreibt in Dießen die Kinowelt am Ammersee. Es kommen weniger Besucher ins Kino, als es Vorstellungen gibt.

Plus Termine sind am Ammersee Tage im Voraus ausgebucht. Bürgerinnen und Bürger wissen nicht, wo sie sich testen lassen sollen. Das hat auch Auswirkungen auf Kinobesuche.

Von Oliver Wolff

Normalerweise riecht es nach frischem Popcorn, wenn man ein Kino betritt. In Dießen scheint der Duft schon seit einigen Tagen verflogen zu sein. Doris Apell-Kölmel steht am Sonntag am Eingang ihres Kinos und wartet darauf, dass die Türe aufgeht und jemand hereinkommt. An manchen Tagen wartet sie vergeblich. Seitdem für ihr Kino 2Gplus gilt, sind nur 13 zahlende Besucher gekommen. Das waren weniger Kundeninnen und Kunden als Vorstellungen.

