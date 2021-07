Ammersee

Wie sieht nach den Sommerferien der Schulalltag am Ammersee aus?

An der Wolfgang-Kubelka-Realschule in Schondorf gibt es in fünf Klassenzimmern Luftreinigungsgeräte, weil dort Querlüften nicht möglich ist. Unser Bild zeigt Sebastian Bader (Mitarbeiter der Schulleitung) an einer der Anlagen.

Plus Homeschooling soll es auch an den Schulen am Ammersee nach den Sommerferien möglichst nicht mehr geben. Deshalb gibt es staatliche Zuschüsse für den Einbau von Lüftungsanlagen. Doch bei vielen herrscht Skepsis.

Von Frauke Vangierdegom und Petra Straub

Ende Juli beginnen in Bayern die Sommerferien. Glaubt man den Aussagen so mancher Politgrößen, soll mit Beginn des Schuljahres 2021/2022 alles dafür getan werden, auch bei steigenden Inzidenzzahlen den Präsenzunterricht so gut es geht, aufrechtzuerhalten. Der Ammersee Kurier hat nachgefragt, wie sich die Kommunen auf den Schulstart vorbereiten.

