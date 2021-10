Ammersee

06:57 Uhr

Wie stellen sich die Raistinger die Zukunft ihres Dorfs vor?

So sieht der Ortskern von Raisting aus der Luft aus. In den nächsten Wochen können die Raistingerinnen und Raistinger ihre Vorstellung zur Ortsentwicklung in einer Versammlung und einer Befragung mitteilen.

Plus Am Mittwoch soll es ums Bauen und die Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde südlich des Ammersees gehen. Stadtplaner stellen ein "Gemeindeentwicklungskonzept" vor.

„Wie soll sich Raisting nach Vorstellung seiner Bürger entwickeln?“ Um eine Antwort auf diese Frage zu bekommen, hat die Gemeinde ein „Gemeindeentwicklungskonzept“ und einen „denkmalpflegerischen Erhebungsbogen“ in Auftrag gegeben. In der Gemeinderatssitzung am Mittwoch stellten die beiden beauftragten Stadtplaner Martin Späth und Jochen Gronle ihre bisherige Arbeit vor, um die Räte vorab zu informieren. Die öffentliche Präsentation findet am Mittwoch, 6. Oktober, im „Gasthof zur Post“ statt.

