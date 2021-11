Ammersee

vor 10 Min.

Wie wird die Umgehungsstraße bei Pähl sicherer?

Plus Auf der Umgehungsstraße bei Pähl und auf der B2 gibt es immer wieder teils schwere Unfälle. Das Staatliche Bauamt will gegensteuern, dem Gemeinderat gefällt das nicht.

Von Alfred Schubert

Die Bundesstraße B2 und ihre Einmündungen sowie die Pähler Umfahrung werden von den Bürgern und Bürgerinnen als gefährlich wahrgenommen, da es dort schon viele schwere Unfälle gegeben hat. Das Staatliche Bauamt in Weilheim sieht eine der Ursachen für Unfälle im Überholdruck, der auf zweistreifigen Straßen zu riskanten Überholmanövern führt. Deshalb ist geplant, die B2 von der Bahnunterführung am Dietlhofer See bei Weilheim nach Norden bis zur Abzweigung nach Tutzing dreistreifig auszubauen, um so Autofahrern abschnittsweise das Überholen auf einem eigenen Fahrstreifen zu ermöglichen.

