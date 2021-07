Ammersee

vor 19 Min.

Wieder ein Jahr ohne Märkte in der Marktgemeinde Dießen

So war es früher im Sommer in Dießen, beispielsweise beim Kunsthandwerkermarkt 2019. Der findet, wie viele andere Veranstaltungen auch, heuer wieder nicht statt.

Plus Auch in diesem Jahr wird es keine Märkte in Dießen geben. Warum es für die Veranstalter auch keinen Sinn macht, in kleineren Dimensionen zu planen. Doch einer gibt die Hoffnung noch nicht ganz auf.

Von Gerald Modlinger

Nicht nur der Töpfermarkt in Dießen wurde schon frühzeitig abgesagt, auch weitere geplante Märkte wird es heuer nicht in der Marktgemeinde nicht geben. Die Veranstalter sind sich einig, dass es angesichts der Pandemieauflagen keinen Sinn mache, Märkte abzuhalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

