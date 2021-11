Wieder kein Adventsmarkt in Riederau

Der Adventsmarkt in Riederau fällt aufgrund der pandemischen Lage im Landkreis Landsberg zum zweiten Mal in Folge aus. Aber es gibt auch eine gute Nachricht.

Es hätte eine festliche Einstimmung auf die Weihnachtszeit werden sollen, doch nun wird der für den 20. November geplante Adventsmarkt in Riederau abgesagt. Grund sind nach Angaben des Marktleiters Hans Vetterl die hohen Corona-Infektionszahlen im Landkreis Landsberg.

Bereits zum zweiten Mal fällt der traditionelle Weihnachtsmarkt damit der Corona-Pandemie zum Opfer. Besonders bitter ist das für die Riederauer Vereine, die den Markt organisiert hatten. Sie wollten mit dem geselligen Beisammensein eigentlich die Dorfgemeinschaft stärken, heißt es von Seiten der Veranstalter.

Die Sicherheit der Menschen geht vor

Doch laut Vetterl würde man mit einer öffentlichen Veranstaltung in der jetzigen Situation eher das Gegenteil erreichen. Die Sicherheit aller Besucher gehe vor. Daher hätten die Vereine die gemeinsame Entscheidung zur Absage getroffen.

Immerhin eine gute Nachricht gibt es: die beliebten Adventskränze des Kinderhauses Riederau werden Interessierte auch in diesem Jahr kaufen können. Im Rahmen eines Sonderverkaufs sollen die Kränze am Samstag, 20. November, ab 8 Uhr vor Gabi’s Kaufladen in Riederau angeboten werden.

Der Erlös komme auch in diesem Jahr zu 100 Prozent den Kindern des Kinderhauses Riederau zu Gute. (ak)

