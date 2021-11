Wo ist in Utting Platz für die Jugend?

Die Uttinger GAL will die Raumfrage für Jugendliche vorantreiben. Hintergrund ist die von der Gemeinde geplante Videoüberwachung des Geländes rund um die Grundschule. Hier treiben junge Leute immer wieder ihr Unwesen.

Dass die Uttinger Jugendlichen, die sich außerhalb der Schulzeiten auf dem Gelände der Grundschule aufhalten, dem Gemeinderat Kopfzerbrechen bereiten, ist schon länger bekannt. In einer Pressemitteilung äußert sich jetzt die GAL-Fraktion des Uttinger Gemeinderats zu den Plänen , das Areal mittels Videokameras überwachen zu lassen.

„Seit Monaten häufen sich Beschwerden über zerbrochene Glasflaschen, Müll und Lärm, welcher durch nächtliche Treffen von Uttinger Jugendlichen an der Grundschule entsteht. Der Gemeinderat entschied sich schließlich mit knapper Mehrheit in der Sitzung im September dafür, den Bereich rund um die Grundschule mit Videokameras überwachen zu lassen.“

Zerbrochene Glasflaschen, Müll und Lärm

Der Bereich rund um die Grundschule habe sich gleichzeitig zum neuen sozialen Mittelpunkt für die Uttinger Kinder entwickelt, da sich nun auch der Kindergarten „Mariä Heimsuchung“ übergangsmäßig in unmittelbarer Nähe befindet. Aus Sicht von besorgten Eltern sei die Videoüberwachung also eine kurzfristig sinnvolle Lösung, um die Kinder zu schützen. Dennoch wäre es blauäugig, zu glauben, das Problem würde sich durch die Installation einer Videoüberwachung in Luft auflösen, ist die GAL überzeugt.

„Sie wurden ja bereits vom Summerpark vertrieben, jetzt werden sie von der Grundschule verscheucht“, wird betont. Die Frage, die sich stellen müsse, sei doch die, wo die Jugendlichen als nächstes hingehen? Es werde deutlich, dass hier nur Symptome bekämpft würden, aber nicht die Ursachen.

Uttinger GAL wünscht sich einen Streetworker

Nach Auffassung der GAL bedarf es einer mittel- und einer langfristigen Strategie. Mittelfristig sei es sicher sinnvoll, den Dialog mit den Jugendlichen zu suchen. Diese Versuche scheinen jedoch seitens der Dorfbevölkerung ins Leere gelaufen zu sein. Deswegen brauche es Streetworker, die sich mit aufsuchender Jugendarbeit auskennen. Langfristig komme die Gemeinde um einen eigenen Raum für die Jugend nicht herum. Dafür brauche es nicht nur einen passenden Ort, sondern auch eine Strategie, die gemeinsam mit den Jugendlichen erarbeitet wird. Ob schließlich das Refugium ein passender Ort wird oder nicht, sollte am Ende die Jugend mitentscheiden dürfen. (ak)

