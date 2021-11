Ammersee

07:11 Uhr

Wohnungsbau in Utting: Die Treppenhäuser stehen schon

Seit Januar wird auf dem ehemaligen Schmucker-Grundstück in Utting gearbeitet, in etwa einem Jahr sollen die ersten der 88 Wohnungen bezugsfertig sein. Zu sehen sind bereits die betonierten Treppenhauskerne der künftigen Mietshäuser.

Plus Bis April 2022 sollen die neuen Häuser auf dem ehemaligen Schmucker-Grundstück zwischen Landsberger und Schondorfer Straße in Utting stehen. Warum bislang statt Holz vor allem viel Beton zu sehen ist.

Von Dagmar Kübler

Schon vom Boden aus ist es imposant zu sehen, was sich seit einigen Monaten auf dem ehemaligen Schmucker-Grundstück in Utting tut. Noch eindrucksvoller präsentiert sich die Großbaustelle jedoch aus der Luft, und so konnten die Uttingerinnen und Uttinger bei der Bürgerversammlung dank der Bilder, die per Drohne aufgenommen wurden, einen Blick aus der Vogelperspektive auf den Baufortschritt werfen. Außerdem wurden sie eingehend über die Situation auf der Großbaustelle informiert.

