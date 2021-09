Zum Auftakt kommt der Landesliga-Aufsteiger nach Dießen

Die Damen des MTV Dießen um Trainer Nico Weis starten in die Landesligasaison. Sie erwarten am 5. September den Aufsteiger TSV Murnau.

Ab jetzt zählt es für die Fußballerinnen des MTV Dießen. Die neuformierte Mannschaft von Trainer Nico Weis startet am Sonntag, 5. September, ab 15 Uhr, in die Landesligasaison. Zu Gast ist der Aufsteiger vom TSV Murnau.

Wie berichtet, musste Nico Weis vor Saisonbeginn einige wichtige Spielerinnen verabschieden. Aber dem erfahrenen Trainer scheint es gelungen zu sein, dennoch ein schlagkräftiges Team zusammenzustellen. Jedenfalls konnte das Team im Pokal überzeugen. Mit 2:1 hatte der MTV den Ligakonkurrenten vom TSV Gilching aus dem Rennen geworfen (AK berichtete) und damit eine gelungene Generalprobe gefeiert.

Der Heimvorteil kann den MTV-Fußballerinnen helfen

Jetzt wird sich am Sonntag zeigen, was dieser Sieg für die MTV-Damen Wert sein wird. Auf jeden Fall kann man mit viel Selbstvertrauen in das Auftaktspiel gehen. Und was den Damen vom Ammersee, die heuer 50-Jahre-Frauenfußball in Dießen feierten, auch helfen sollte, ist der Heimvorteil. Die Gäste schafften vor der Corona-Zwangspause den Sprung von der Bezirksliga in die Landesliga. Nach dem Meistertitel in der Bezirksliga in der Saison 2018/19, lagen sie auch in der abgebrochenen Saison 2019/20 in der Bezirksoberliga an der Spitze und geben nun am Ammersee in der Landesliga ihr Debüt.

