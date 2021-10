Ammerseee

Wo gibt es im Landkreis Landsberg noch ein Sparbuch?

Bei Domenic Riedelbauch, Bereichsleiter Marktmanagement in der Sparkasse Landsberg-Dießen gibt es sogar noch ein klassisches Sparbuch.

Plus Ende Oktober das Sparschwein leeren und Geld aufs Sparbuch einzahlen: Das war früher eine spannende Sache beim Weltspartag. Mit welchen Aktionen die Banken im Landkreis Landsberg auch in Nullzins-Zeiten Kinder fürs Sparen begeistern wollen.

Von Ulrike Reschke

Wer erinnert sich nicht mehr an das Gefühl, mit stolzgeschwellter Brust und einem prall gefüllten Sparschwein in der Hand zur Bank zu gehen, um die Ersparnisse eines ganzen Jahres in ein kleines rotes oder blaues Büchlein eintragen zu lassen. Das Geheimnis, wie viel Geld im Bauch des Sparschweins war, konnte meist erst die Bankangestellte lüften, die als Einzige den Schlüssel für die Plastiksau besaß. Jahr für Jahr wuchs die Zahl im Sparbuch. Dafür sorgten nicht nur Scheine und Münzen im Sparschwein, sondern auch die Zinsen, die Banken auf das Guthaben zahlten. Und als Belohnung kam jedes Mal ein kleines Geschenk dazu. Seither hat sich einiges getan, der Weltspartag läuft etwas anders als früher ab.

