Endlich wieder Kunst und Musik

Ursula Weber zeigt ihre Werke und Milton Sànchez spielt auf der Anden-Harfe

Die großflächigen Bilder von Ursula Weber waren schon in vielen Städten im In- und Ausland zu sehen. Besonders gerne präsentiert die Malerin ihre Bilder aber in ihrem Heimatort Dießen.

Hier zeigt sie in einer umfangreichen Ausstellung eine faszinierende Welt von bildhaften Offenbarungen, mal realistischer Natur, mal abstrakt. Aber immer von einer strahlenden Leuchtkraft und Intensität. Licht und Farbe, verbunden mit einer außergewöhnlichen Tiefe sind zentrale Elemente der eindrucksvollen Ölbilder, die in der meditativen Stille entstehen.

Ursula Weber möchte mit ihrer Kunst berühren, den Blick fesseln und den Geist bewegen. Die Künstlerin ist auch in der Raumgestaltung tätig.

„Ich liebe es, Räume stilvoll in Szene zu setzen und mit meinen Kunstwerken lichtvolle Räume, mit einer ganz besonderen Ausstrahlung, zu kreieren. Die Kraft der Bilder wird oft unterschätzt. Ihre Ausstrahlung schenkt uns Freude, Inspiration und berührt uns auf eine besondere Art und Weise, ich kann damit so viel Gutes und Schönes bewirken“, so Weber. Ebenfalls zu sehen ist eine Auswahl von Segensbildern. Hier handelt es sich um Ölbilder im kleinen Format, mit meditativen Texten, die für das neue Projekt „Seelengespräche“, Meditationskarten, entstanden sind.

Außerdem dürfen sich die Besucher der Ausstellung mit lichtvollen, farbintensiven Kunstwerken von besonderer Mystik und Tiefe auch auf ganz einzigartige Töne freuen. Jeden Sonntag können sie von 10 bis 18 Uhr den Klängen von Milton Sànchez auf seiner Anden-Harfe lauschen. Milton Sànchez, Harfenist aus den Anden Ecuadors, bezeichnet sich selbst als ein Bewahrer der traditionellen Musik. (ak)

ist die Ausstellung im Blauen Haus in Dießen bis 6. Juni täglich von 15 bis 20 Uhr. Milton Sànchez mit seiner Anden-Harfe ist immer Sonntags von 18 bis 20 Uhr vor Ort.