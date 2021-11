Hardy’s Fitness: ein attraktiver Arbeitgeber in der Region

Das Engagement für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wird belohnt

Das Greifenberger Unternehmen „Hardy’s Fitness“, das unter anderem auch in Landsberg ein Studio betreibt, ist von dem internationalen Forschungs- und Beratungsinstitut Great Place to Work als „Attraktiver Arbeitgeber“ zertifiziert worden. „Wir freuen uns sehr, dass unsere Mitarbeitenden uns in einer anonymen Befragung so gut bewertet haben“, wird Anna Klinke, Geschäftsführerin von Hardy’s, in einer Mitteilung des Unternehmens zitiert.

„Zudem liefert uns die Zertifizierung wertvolle Impulse, um uns als Arbeitgeber weiterzuentwickeln“, ergänzt sie.

Das Zertifizierungsprogramm „Great Place to Work Certified“ stehe für ein besonderes Engagement bei der Gestaltung der Arbeitsplatzkultur und werde nach einem gesicherten Verfahren vorgenommen. Bestandteile seien ein unabhängiges, anonymes Feedback der Mitarbeitenden und die Analyse von Maßnahmen und Programmen der Personalarbeit.

„Gute Arbeitgeber haben eines gemeinsam“, sagt Sebastian Diefenbach – er ist Leiter der Abteilung Kundenberatung bei Great Place to Work – „sie engagieren sich für eine glaubwürdige, faire Führung und die aktive Förderung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Respekt, Vertrauen und Teamgeist sind in hohem Maße Teil der Unternehmenskultur.“ (ak)