Schondorf: Soll es weiterhin Geld für Bürgerprojekte geben?

Wie kann verhindert werden, dass Geld in Bürgerprojekte fließt, die nur von einer Minderheit unterstützt werden? Darüber macht sich der Gemeinderat Schondorf Gedanken.

Das Bürgerbudget hat wieder den Schondorfer Gemeinderat beschäftigt. Es ging um eine Überarbeitung der Satzung. Neben den vonseiten der Verwaltung angesprochenen Änderungen gab es auch einen Vorschlag der CSU, berichtete Bürgermeister Alexander Herrmann (Grüne) aus der Sitzung.