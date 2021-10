Der SV Raisting will am Sonntag seine Heimserie fortsetzen

Die Fußballer des SV Raisting sind Herbstmeister in der Bezirksliga Süd. Am Sonntag empfangen sie den Zehnten Hertha München.

Herbstmeister. So darf sich der SV Raisting nach dem letzten Wochenende in der Fußball-Bezirksliga Süd nennen. „Das ist der Lohn für die harte Arbeit der letzten Monate“, freute sich SVR-Coach Hannes Franz, nachdem seine Truppe durch den 3:1-Arbeitssieg beim SV Neuperlach München Platz eins erobert hatte, da die Konkurrenz einen Tag später patzte.

„So dürfte es gerne bleiben“, meint Franz vor dem Start in die Rückrunde, in der die Raistinger jetzt vom Jäger zum Gejagten werden. Die zweite Halbserie beginnt der SVR am Sonntag (15 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den FC Hertha München. Das Hinspiel gegen den aktuellen Achten, der offensiv stark, aber defensiv anfällig ist, gewannen die Raistinger mit 3:0. Nicht zuletzt deshalb warnt Franz seine Mannschaft, den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen.

Trainer Hannes Franz setzt auf die Grundtugenden seiner Mannschaft

„Wir müssen wieder unsere Grundtugenden zeigen“, fordert der SVR-Coach von seiner Mannschaft Kampf- und Laufbereitschaft zu zeigen. Personell schaut es bei den Raistingern etwas besser aus als zuletzt.

In Neuperlach musste Franz auf einige erkrankte Spieler verzichten, die zum großen Teil wieder fit sind. „Sie sind aber nicht bei 100 Prozent“, meint Franz, der dennoch guter Dinge ist, die gute Heimserie –der SVR ist in allen sechs Partien zu Hause noch ungeschlagen – fortsetzen zu können. (us)

Lesen Sie dazu auch