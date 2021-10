Ein Platz an der Sonne für Raisting

Die Konkurrenz patzt und so wird der SVR Tabellenführer

Besser hätte die Hinrunde in der Bezirksliga Süd aus Sicht der Fußballer des SV Raisting nicht laufen können. Die vor ihnen platzierte Konkurrenz aus Denklingen und Oberweikertshofen nahm sich durch ein 1:1-Unentschieden gegenseitig die Punkte weg. Verfolger Haidhausen strauchelte überraschend beim Vorletzten Großhadern. Der SVR erledigte dagegen seine Hausaufgaben und sicherte sich mit einem hart erkämpften 3:1-Arbeitssieg beim SV Neuperlach München nicht nur einen Dreier, sondern aufgrund der besseren Tordifferenz auch die Tabellenführung.

„An so einen Zustand kann man sich gewöhnen“, strahlte SVR-Spielertrainer Hannes Franz beim Blick auf die Tabelle. „Wir können inzwischen auch Spiele, in die wir nur sehr schwer reinkommen, für uns entscheiden“, lobte er die Charakterstärke seiner Truppe, die sich bei den abstiegsbedrohten Neuperlachern lange Zeit schwer tat. Erst in der Schlussphase gelangen den Raistingern die entscheidenden Tore zum inzwischen neunten Sieg im 14. Spiel. Die spielstarken Hausherren bewiesen fast das ganze Spiel über, dass sie eigentlich besser sind als ihr Tabellenplatz elf. Nur stand die SVR-Abwehr zu gut, um wirklich Neuperlacher Chancen zuzulassen. Nach vorne ging bei den ersatzgeschwächten Gästen, die nur zwei Spieler aus der Reserve auf der Bank hatten, lange Zeit aber auch nicht viel. Die erste Hälfte endete damit folgerichtig torlos. Mehr oder weniger aus dem Nichts gingen die Raistinger nach einer Stunde aber in Führung.

Aus einem Gewühl heraus beförderte Hannes Franz das Spielgerät zum 1:0 (67.) in die Maschen. Der Treffer wirkte befreiend für die Gäste, die in der Folge sämtliche Reserven mobilisierten und munter nach vorne spielten. Mit einem Doppelschlag von Denis Grgic (74., 77.), der damit seine Torbilanz auf 13 Treffer ausbaute, zog der SVR auf 3:0 davon, was gleichzeitig die Entscheidung bedeutete. „Innerhalb von zehn Minuten drei Tore zu schießen, ist schon stark“, lobte Franz sein Team, nachdem es auf die Siegerstraße bog. Daran änderte auch der direkt verwandelte Freistoß aus 25 Metern durch Lorent Rexhepi (90.), der zum Ehrentreffer der Hausherren einschlug, nichts mehr. (us)