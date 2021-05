Die Dießener Tafel hilft vielen in der Corona-Flaute

Durch die Pandemie ändert sich bei der Hilfsorganisation in der Marktgemeinde einiges.

Blickt man auf die Zeit vor der Corona-Pandemie, hatte sich die Ausgabe von Lebensmitteln im ersten Stock des Dießener Traidtcastens im Laufe der Jahre gut eingespielt. Die zahlreichen Kunden konnten im Vorraum auf den Bänken sitzen und bequem warten, bis sie an der Reihe waren. Manches Gespräch unter den Wartenden sorgte für regen Gedankenaustausch und soziale Nähe. Informationen machten die Runde und neue Kontakte wurden geknüpft. Die Lebensmittel konnten individuell aus den übersichtlich aufgestellten Kisten je nach Bedarf und Vorlieben ausgewählt und von Mitarbeitern ausgegeben werden.



Ganz anders sieht das zurzeit aus. Um den Aufenthalt möglichst kurz zu halten und dadurch das Ansteckungsrisiko zu minimieren, werden jetzt Tüten mit Lebensmitteln vorgepackt. Dabei werden Besonderheiten wie vegetarische Ernährung oder religiöse Vorgaben berücksichtigt. Für Frischfleisch ist eine eigene Ausgabestelle hinter Schutzwänden eingerichtet worden. Je nach Familiengröße werden größere oder kleinere Tüten abgegeben. Auf diese Weise ist die Lebensmittelausgabe bei der Tafel viel schneller erledigt als früher.



Außerdem wurde die Abgabe der Lebensmittel ins Freie verlegt. Die Tüten können jetzt im Stephanshof hinter der katholischen Kirche St. Stephan abgeholt werden. Dort ist auch ausreichend Platz, um beim Warten den geforderten Abstand einzuhalten. Sobald jemand seine Waren erhalten hat, verlässt er den Hof wieder.



Diese Umstellungen führen leider dazu, dass, wie auch in anderen Bereichen, die sozialen Kontakte eingeschränkt werden. Und manche ältere und langjährige Kunden der Tafel nehmen das Angebot vermutlich aus Angst vor Ansteckung aktuell nicht wahr.



Ingrid Sämmer ist sicher: "Wir haben alles getan, um das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten. Und auch das Warenangebot ist genauso gut und reichlich wie vorher." In jeder Tüte sind Kartoffeln, Gelbe Rüben, Paprika, Tomaten und anderes Gemüse, außerdem Salat, Äpfel, Orangen, je nach Jahreszeit auch Beeren. Dazu kommen Joghurt, Käse und Wurst (außer bei Vegetariern und Muslimen).



Eine eigene Tüte enthält Brot und süße Teilchen. Und hinter einer Schutzwand stehen Fleisch, Fisch, Eier, Milch und Öl bereit, die nach Wunsch ausgegeben werden können.



Die Tafel könnte noch mehr Menschen versorgen. Denn nach wie vor werden von den Geschäften reichlich Lebensmittel für die Dießener Tafel bereitgestellt. Momentan nutzen allerdings weniger Menschen das Angebot.



Einige von den bisherigen Kunden bedauern, dass sie zurzeit nicht auswählen können. Aber das vorbereitete Angebot an Lebensmitteln ist vielleicht auch eine Chance, Neues auszuprobieren. Und Lebensmittel, die zu viel sind oder dem eigenen Geschmack nicht entsprechen, könnten zum Beispiel auch an andere Hausbewohner oder Bekannte weitergegeben werden, die vielleicht selbst nicht zur Tafel kommen können.



Eventuell weiß der eine oder die andere auch nicht, dass er oder sie berechtigt ist, die Tafel zu nutzen. Nicht nur Rentner und Hartz-IV-Empfänger können sich bei der Tafel anmelden, auch Selbstständigen, Handwerkern, Kunstschaffenden oder anderen, die zurzeit von der Corona-Flaute betroffen sind, steht diese Möglichkeit offen. (ak)



Informieren und anmelden kann man sich telefonisch bei Ingrid Sämmer unter der Telefonnummer 08807/1470. Die Lebensmittelausgabe findet jeden Mittwoch von 15 bis 16 Uhr im Stephanshof statt.