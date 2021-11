Debatte

vor 32 Min.

Ein Problemfall: Schondorf und Hans Pfitzner

Das 22 Jahre alte Pfitzner-Denkmal in der Seeanlage in Schondorf ist renovierungsbedürftig. Allerdings wird schon seit Längerem auch sein Abbau gefordert.

Plus Die Rufe, das Denkmal in der Seeanlage zu entfernen und die Pfitznerstraße umzubenennen, werden mehr. Jetzt gibt es auch zwei prominente Unterstützer dafür. Wie Gemeinderatsmitglieder und Anwohner die Sache sehen.

Von Gerald Modlinger

Die Diskussion um das Denkmal für und die Straßenbenennung nach dem Komponisten Hans Pfitzner (1869-1949) nimmt wie in zahlreichen anderen Städten auch in Schondorf Fahrt auf. Die Angelegenheit wurde jetzt im Kulturausschuss behandelt. Auch einige Anwohner der Pfitznerstraße beteiligten sich an der Diskussion. Pfitzner ist umstritten, insbesondere deshalb, weil er sich über viele Jahre bei den Nationalsozialisten anbiederte und eine antisemitische Haltung eingenommen hat. Pfitzner lebte zehn Jahre in Schondorf – von 1919 bis 1929 – und hat ein heute als schwierig betrachtetes kulturelles Erbe hinterlassen.

